Üllatavad põhjused, miks näljatunne pidevalt kimbutab

Enamik inimestest ei tunne näljatunnet söögikordade vahel, kuid see ei kehti kõigi kohta. Sellel on erinevaid võimalikke seletusi, sealhulgas valgu- või kiudainetevaene toit, stress või vedelikupuudus.

1. Toidus on liiga vähe valku

Söögiisu kontrollimiseks on vaja tarbida piisavalt valku, sest valgul on nälga vähendavad omadused, mis võimaldavad vähem kaloreid tarbida. Valkude tarbimine suurendab täiskõhutunnet, vähendades nälga stimuleerivate hormoonide taset.

2. Liiga vähe unetunde

Piisav uni on tervise jaoks äärmiselt tähtis. Magamine on vajalik aju ja immuunsüsteemi toimimiseks ning vähene uni on seotud mitme kroonilise haiguse, südamehaiguste ja vähi tekkega.

Lisaks on uni isude kontrolli all hoidja, sest see aitab reguleerida isu stimuleerivat hormooni greliini. Unepuudus viib greliini taseme tõusuni, mistõttu võib unepuuduse korral tunda nälga.

Ühes uuringus keskenduti unepuuduse mõju uurimisele just toitumise osas. Selgus, et inimesed, kes magasid kehvemini, valisid 14 protsenti suurema toituportsjoni, võrreldes nendega, kes magasid öösel kaheksa tundi.

3. Ülekaalus on rafineeritud süsivesikute tarbimine

Rafineeritud süsivesikud on kõrgelt töödeldud ja neist on eemaldatud nii vitamiinid kui ka mineraalid.

Üks populaarsemaid rafineeritud süsivesikute allikaid on valge jahu, mida leidub paljudes teraviljapõhistes toitudes, nagu leib ja pasta. Rafineeritud süsivesikuteks loetakse ka selliseid toite, nagu kommid ja küpsetised, mis on valmistatud töödeldud suhkrutest.