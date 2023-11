Tervisekassa: neljal patsiendil kümnest piisab e-konsultatsioonist

«Inimestele õigeaegse ja kvaliteetse arstiabi andmisel on väga oluline arstide koostöö. Selleks et inimesed saaksid kiiremini ja mugavalt abi, on loodud e-konsultatsiooni teenus. See tähendab, et perearstil, hambaarstil või eriarstil on võimalik tervise infosüsteemi kaudu konsulteerida teise erialaspetsialistiga oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ja ravi määramiseks,» kirjeldas teenust Tervisekassa partnersuhtluse osakonna peaspetsialist Mari Kalbin.

Patsiendi raviarst saab teha e-konsultatsiooni teise arstiga, et pidada nõu patsiendi edasise ravi, täiendavate uuringute ja erialaspetsialistile suunamise vajaduse asjus. Lisaks saab selle teenuse abil pakkuda asjakohast ravi ka keerulisemate tervisemurede korral. Raviarst saab e-konsultatsioonil küsitud küsimustele teiselt arstilt vastuse nelja tööpäeva jooksul, välja arvatud lastepsühhiaatrias ja ortodontias, kus vastamiseks on ette nähtud 15 tööpäeva.

Praeguseks toimib e-konsultatsioon juba 33 erialal. Tervisekassa on igal aastal teenust laiendanud ja arendanud. Uuel aastal lisandub e-konsultatsiooni võimalusega erialade hulka ka täiskasvanute silmaarstide e-konsultatsioon ning täiesti uue teenusena rahustite ja muude sarnaste ainete teemaline e-konsultatsioon. Lisaks sellele on olemas erialade vaheline e-konsultatsioon, kus eriarst saab nõu pidada teise eriarstiga. Tulevikus on Tervisekassal plaanis sama teenust pakkuda ka õendusabis ja arendada võimalust, et ka perearst saaks vastata e-konsultatsioonile.

Neljal patsiendil kümnest piisab e-konsultatsioonist