Sel aastal on esimese kümne kuuga tuvastatud 161 uut HIV- juhtu

Terviseministri Riina Sikkuti sõnul on HIV-i nakatumine varasemaga võrreldes saadud kontrolli alla. HIV on taandunud krooniliseks haiguseks, mida saab raviga ohjes hoida. Ravi saajate käsutuses on uusimad ravimid. Eestis on ravi kõigile tagatud, järjepideva ravi korral on inimese enda elukvaliteet hea ja välditud on nakkusohtlikkus. Ravi kõrval on sama tähtis ennetustöö, seksuaalkasvatus ja võimalikult varajane diagnoosimine. «Kahtluse korral on võimalik end testida ka anonüümselt. Lisaks on väga oluline, et indikaatorhaiguste taga tunneksid pere- ja kõik teised arstid ära HIV-i ohu ja teeksid oma patsiendile testi,» rõhutas minister Riina Sikkut.