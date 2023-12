Terviseamet soovitab vältida lõhna- ja värviküünlaid

Uuringutele viidates kirjutab terviseamet enda kodulehel, et värviliste ja lõhnastatud küünalde põlemisel vabaneb palju lenduvaid orgaanilisi ühendeid, sealhulgas benseeni, tolueeni, süsinikmonooksiidi, polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke – bensopüreeni – ja tahkeid peenosakesi. Nende ainete suur kontsentratsioon siseõhus võib tekitada peapööritust või limaskestade ärritust. Inimene tajub lõhnaaineid ka väga madalatel kontsentratsioonidel, mistõttu on kerge võimalikke terviseriske alahinnata. Kui lõhnaküünla põletamisel ilmneb nohu, aevastamine või halb enesetunne, tuleks küünal kohe kustutada.

Et vähendada õhku paiskuvate osakeste hulka, tuleb küünalt põletada hea ventilatsiooniga kohas. Lisaks tuleb tähelepanu pöörata sellele, et küünla taht oleks lühike ja vahamass prahist puhas.

Tervise ja keskkonna kaitseks tuleb alati jälgida pakendil toodud juhiseid. Pakendil olev info on mõeldud selleks, et teavitada tarbijat võimalikest ohtudest ja anda juhiseid toote ohutuks kasutamiseks. Näiteks tähendab hüüumärk küünla pakendil, et tegemist on ärritava või ülitundlikkust põhjustava tootega.