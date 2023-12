Folaat on vitamiin B9 loomulik vorm ja seda leidub paljudes toiduainetes. Headeks allikateks on sellised toidud nagu spinat, kapsas, spargelkapsas, päevalilleseemned, täisteratooted, kaunviljad nagu kikerherned, läätsed ja oad ning puuviljad, eriti tsitrusviljad nagu apelsinid. Folaat on saadaval ka toidulisandina foolhappe kujul.