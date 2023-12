17-aastase noore aus vastus: miks noored veibivad?

Tavalist suitsu ei tehta, kuna siis jääb hais külge ja seda ei saa toas teha. Aga veibiga haisu ei jää ja rõvedat maitset suhu ka mitte. Kui rääkida nooretest 18+ , siis seda teadvustatakse, et veipimine on halb ja et see on probleem. Väga palju on noorte seas pühapäevasuitsetajaid, kes teevad ainult peol. Levinud on suhtumine, et vahet pole, kui suren noorelt ära – naljaga muidugi öeldakse selliseid asju.

See oleneb ka seltskonnast, kus sa leiad kellegi, kellel on veip käepärast. Mõnes seltskonnas kõik suitsetavad. 10-ndas teevad suitsu, 11-ndas hakkavad veipima, 12-ndas hakkavad poisid mokatubakat kasutama. See on selline nooruse asi, osa jääb tegema, aga paljud hiljem lõpetavad, mingis vanuses tuleb mõistus pähe.

Kõik teavad, et see on halb

Probleem ei ole ainult see, kui noor inimene suitsetab, suur probleem on see, et lapsed ei tea, kes nad on. Nad ei suuda isegi suhkru tarbimist kontrollida! Kui mõni asi anda lapse kätte, kes ei anna endale aru, mis see tegelikult on, siis on väga suur tõenäosus, et ta jääbki tegema, sest ta ei arva, et see on halb.

Minu ümber kõik teadvustavad, et see on halb. Viie protsendilist veipi on väga lihtne kätte saada, saadad sõnumi snäpis ja siis tulebki noor poiss ja annad sularaha üle. See on niivõrd lihtne. Tavalised tarbimise faasid on sellised – alustatakse kangest suitsust, minnakse lahjema peale ja tahetakse ära lõpetada. Üritatakse lahja peale minna, aga see on ka väga raske. Samuti otsitakse abi nikotiiniplaastritest, et sõltuvusest lahti saada.

Reaalset riik ei saa mitte millegigi hakkama! Kõik on suur sahkermahker. Kui riik ei suuda kontrollida narkootikumikude ringi liikumist, siis kuidas eeldada, et ta suudab palju süütumat asja – veipi – kontrollida.