Puust ja punaseks: uus märk teeb selgeks, et suitsetamise keeld puudutab ka veipimist

«Juba enam kui viis aastat on e-sigarettide suitsetamine ehk veipimine keelatud samades kohtades, kus on keelatud ka tavasigarettide tarvitamine. Paraku tänavapilti jälgides ja tööandjatega suheldes võib näha, et teadlikkus selles osas on endiselt üsna madal ning seadusenõuet eiratakse,» tõi veipimise kasvuga süveneva probleemi välja TAI vanemspetsialist Tiina Kuusik.

Uudsete tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete, sealhulgas e-sigarettide tarvitamine on Eesti elanike seas tõusuteel ja neid kiputakse ekslikult tajuma tavasigareti oluliselt ohutuma alternatiivina.

E-sigareti aerosool saastab ümbritsevat õhku erinevate lenduvate orgaaniliste ühenditega, nikotiini, lõhna- ja maitseainete ning raskmetallidega. Nii nagu tubakasuitsuga, lendub ka e-sigarettide tarvitamisel toksilisi aineid, mille sissehingamisel on tervistkahjustav mõju kõrvalseisjatele põhjustades hingamisteede haigusi. E‑sigarettide aerosoolijäägid ladestuvad sarnaselt tavasigaretile ka riietele ja erinevatele pindadele. Seadusenõue, mis keelab paljudes avalikes, aga ka töökohtades tava- ja e-sigareti tarvitamise, on mõeldud eelkõige suitsetajat ümbritsevate inimeste kaitseks. «Oma roll on sel ka sotsiaalse normi kujundajana, et tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamine ei oleks noorte ega ka täiskasvanute hulgas normaalseks peetud tegevus,» selgitas Kuusik.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul on õigustatud, et e-sigareti suitsetamisele kehtivad samad piirangud, mis suitsetamisele. «Ettevõtted ja asutused peavad mõistma veipimisele seatud piiranguid – see on osa vastutustundlikust käitumisest ja ettevõtlusest,» sõnas ta.

Suitsetamist ja veipimist keelav märk. Foto: Tervise arengu instituut