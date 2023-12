Alates tänasest on võimalik osaleda Lasnamäel rinnavähi sõeluuringul

«Aasta lõpuks jõudis mammograafiabuss ka Lasnamäele, mille üle on mul kahtlemata hea meel. Teenuse lähemale toomine elanikele, avaldab kindlasti positiivset mõju osavõtule sõeluuringust. Uuringu eesmärk on avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis, enne kui kasvaja on tekitanud kaebusi ja organismis levima hakanud. Seega tasub kindlasti tulla kontrolli,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.

2023. aastal on kutsutud rinnavähi sõeluuringule naised sünniaastaga: 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 ja 1973 . Mammograafiabuss ootab Lasnamäe naiselanikke perioodil 04.-15.12.2023 Lasnamäe Centrumi ees (Mustakivi 13) ning perioodil 18.-29.12.2023 Medicum AS hoovis (Punane 61). Sõeluuringule saab tulla E-R kell 8.30-17.00.

Tasub meeles pidada, et mammograafiabussi sõeluuringule on oodatud naiselanikud, kelle sünniaasta kuulub sõeluuringu sihtrühma ja kelle elukohaks on sõeluuringu kutse/saatekirja saamise hetkel märgitud Eesti Vabariik. E-kutse saavad sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kelle eesti.ee e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse. Kui kutset pole meilile tulnud, tuleb eesti.ee keskkonnas oma kontaktandmed üle kontrollida.