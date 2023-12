Arst: diabeediravi on ajas muutunud aina lihtsamaks ja paindlikumaks

Kuigi diabeedi haldamisel on mitmeid erinevaid aspekte, mida tuleb silmas pidada, on Eesti Diabeediliidu juhatuse liikme ja endokrinoloogi Marju Pasti arvates tänapäeval diabeedi haldamine üldiselt palju lihtsam ja paindlikum. Seda just tänu uutele ravimitele ja tehnoloogia arengule. «Meil on täna laialdane valik eritoimelisi insuliinipreparaate ning lisaks on kasutusel ka glükoosisensorid, mis aitavad diabeeti kergemini hallata,» rääkis endokrinoloog. Ta selgitas, et uued ravimid võimaldavad hoida glükoositaset paremini stabiilsena ja pidev glükoosimonitooring sensorite abil võimaldab omakorda jälgida veresuhkru taseme muutusi reaalajas.