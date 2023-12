Üliharuldase nahahaigusega väike Miroslav vajab abi sidumis- ja nahahooldusvahendite muretsemiseks

Haigust ei ole võimalik välja ravida. Sümptomite leevendamiseks vajab laps aga iga kuu erinevaid haavahooldusvahendeid, spetsiaalseid plaastreid, sidemeid, salve jms, millele kahjuks tervisekassa soodustus ei kehti. Tervisekassa küll rahastab teatud plaastreid, kuid ainult nendest plaastritest nii raske haiguse puhul ei piisa. Miroslavi aastane hooldusvahendite kulu on kokku 2400 eurot, kuid kuna peres kasvab kokku kaheksa last, siis käib 200 euro suurune igakuine lisakulu perele üle jõu ning nad paluvad väga abi.

Miroslavi haigus väljendub erineva suurusega villide tekkes nahale, mis purunemisel tekitavad aeglaselt paranevaid suuri haavu ja põhjustavad beebile suurt valu. Lapse nahk on väga tundlik igasugusele puudutusele ja iga väiksemgi trauma või hõõrdumine kahjustab nahka. Kui villid tekivad pidevalt samale kohale, siis soodustab see armistumist ja kootumist (koe kokkutõmbumist), mille tagajärjel kannatab erinevate kehaosade liikuvus. Miroslav on alles beebi, mistõttu tal ei ole veel nii palju nahapinda, kuid kasvades hooldusvahendite kulu aina suureneb. Pidevalt tekkivate villide tõttu on oht ka sekundaarse infektsiooni tekkeks ning seepärast tuleb lapse haavu iga päev hooldada, puhastada ja siduda.