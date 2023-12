Tervisekassa parandab enam kui 800 patsiendi vähiravi võimalusi

«Keskmiselt haigestuvad kolmiknegatiivsesse rinnavähki nooremas eas naised. Kliiniliselt on kolmiknegatiivne rinnavähk agressiivne, ravile halvasti alluv kasvaja ning metastaseerumise korral rinnavähkidest halvima prognoosiga. Kui patsientidele pakutavad ravivõimalused on seni olnud piiratud vaid keemiaraviga, siis alates uuest aastast lisandub Tervisekassa tervishoiuteenuste loetellu toimeaine pembrolizumab, mida kasutatakse nii enne operatsiooni kui ka vajadusel pärast kasvaja kirurgilist eemaldamist,» rääkis Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloog dr Tõnis Metsaots.

«Meil on hea meel, et tihedas koostöös ravimitootja ja erialaspetsialistidega oleme leidnud võimaluse teha potentsiaalselt tervistava ravi patsientidele kättesaadavaks. Muudatus puudutab 60 naist ning oodatav eelarvemõju Tervisekassale on 1,4 miljonit eurot,» lisas Tervisekassa ravimite hüvitamise teenusejuht Getter Hark.

Dr Metsaots tõi välja, et Tervisekassa on alates 2020. ja 2021. aastast rahastanud patsientidele veel kahte uut innovaatilist preparaati (bioloogilised ravimid pertuzumab ja trastuzumabemtansiid) agressiivse HER2-positiivse varajase rinnavähi ravis. «Kliiniliselt oleme sellest tingitud muutust juba selgelt märganud ravitulemustes, kus üha rohkem patsiente saab suurepärase ravitulemuse. Kõigi nende uute Tervisekassa poolt heaks kiidetud ravivõimaluste najal saame uhkusega öelda, et Eesti patsientidele pakutav varajase, kuid agressiivse rinnavähi ravi on maailma tippkeskustega sama tasemel,» kiitis dr Metsaots.