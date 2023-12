Milline roll on dopamiinil tegelikult meie ajudes?

Dopamiin on ajus toodetud neurotransmitter, mis toimib keemilise sõnumikandjana, hõlbustades sidet aju ja keha närvirakkude vahel. See osaleb sellistes funktsioonides nagu liikumine, tunnetus ja õppimine.

«Leidsime, et dopamiin ei mängi mitte ainult rolli nii positiivsete kui ka negatiivsete kogemuste edastamisel ajus, vaid tundub, et see on optimaalne, kui proovite nendest tulemustest õppida,» ütleb Kishida.