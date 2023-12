Kunagised tervishoiutöötajad on oodatud tagasi erialasele tööle

Kursusele on oodatud varasemalt õe, ämmaemanda või velskri õppe läbinud inimesed, kes ei ole registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris, aga ka need registreeritud õed ja ämmaemandad, kes ei ole alates 2015. aasta 1. veebruarist Eesti tervishoiuteenuse osutaja juures õena töötanud. Õppetöö toimub poole aasta jooksul sessioonidena, tänu millele saab koolitusel osaleda töötamise kõrvalt. Kõikidele osalejatele makstakse stipendiumi, koolitust rahastab Sotsiaalministeerium. Kursuse lõpus, teooria- ja praktikaeksami sooritamise järgselt registreeritakse osalejad tervishoiukorralduse infosüsteemis ning neil on võimalik naasta erialasele tööle tervishoidu. Lisainfot leiab SIIT.

«Õdedest on Eesti tervishoius märkimisväärne puudus ning seetõttu on töökoht õdedele Eestis alati tagatud. Õdede töö on tänapäeval ühiskonnas väga väärtustatud. See on mitmekülgne ja arenemisvõimalusi pakkuv,» selgitas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse ja ämmaemanduse osakonna juhataja Ireen Bruus. «Õppeprogrammi läbimisel on ainulaadne võimalus registreerida ennast õeks tervishoiutöötajate riiklikus registris ning seeläbi võimaldada endale töö mitmekülgses, stabiilses ja ühiskonnas väärtustatud töövaldkonnas,» lisas ta.

Alates 2015. aastast on «Õed tagasi tervishoidu» projekti edukalt läbinud kokku 228 inimest, kes on saanud registreeringu ning saavad töötada taas oma erialal. «Näeme, et iga tagasi tervishoidu tulnud õde on suur väärtus. Seda eriti olukorras, kus noorte pealekasv tööturule on vähenemas igas valdkonnas, ka tervishoius. Tunnustame ja hindame iga õde, ämmaemandat ja velskrit, kes on otsustanud naasta sellele tänuväärsele ja vajalikule ametikohale,» ütles terviseminister Riina Sikkut. Tartu Tervishoiu Kõrgkool on Eestis ja rahvusvaheliselt hinnatud kõrgkool ning kompetentsikeskus tervise ja heaolu valdkonnas. Kõrgkoolis on võimalik õppida rakenduskõrghariduse, magistri- ja kutseõppe õppekavadel.