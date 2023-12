Huvitav teada: ilma nende kehaosadeta saab elada

Üks teooria on, et need mittevajalikud elundid ja näärmed täitsid kunagi olulisi rolle meie evolutsiooniliste eellaste elus, kuid nüüd pole need enam anatoomiliselt nii tähtsad. Näiteks kaua aega arvati, et pimesool aitas meie eelkäijatel toitu seedida, kuid tuhandete aastate jooksul muutus see mittevajalikuks. Mõned elundid on äärmiselt kasulikud teatud eluetappidel, kuid muutuvad siis üleliigseks, kirjutab Harvard Health.