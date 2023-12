Eestlastel esineb just neid vähivorme kõige enam

COVID-19 pandeemiale eelnenud viie aasta (2015-2019) keskmisega võrreldes oli 2021. aastal diagnoositud juhtude arv kaheksa protsenti väiksem, kusjuures meestel oli langus üheksa protsenti ja naistel seitse protsenti. Seega jätkus 2020. aastal alanud juhtude arvu vähenemine, mida võib tõenäoliselt seostada pandeemia mõjudega. Nende hulgas võib välja tuua piiratud ligipääsu plaanilistele tervishoiuteenustele, mistõttu võis väheneda vähi avastamine juhuleiuna, patsientide vähenenud pöördumised kergemate sümptomite korral ning ühtlasi COVID-19 surmad eelkõige vanemate inimeste seas, kellel oleks võidud lähiajal vähk diagnoosida, kuivõrd vähirisk suureneb vanusega. Nii oli näiteks hematoloogiliste kasvajate juhtude arv 2021. aastal 16 protsenti väiksem kui pandeemiaeelse perioodi keskmine, neeruvähi korral oli langus 15 protsenti, nahamelanoomi puhul 11 protsenti ja eesnäärmevähi puhul kaheksa protsenti. Teisalt on mõnede vähkide korral juhtude arvu vähenemine seostatav elustiili muutustega, mis on vähendanud pikaajalisi vähitekke riske (eelkõige kopsu- ja maovähi puhul). Samuti on näiteks emakakaelavähi vähenemise puhul näha sõeluuringute mõju.

TAI juhib tähelepanu, et need andmed on eelkõige statistilise tähtsusega, mis omakorda on aluseks edasistele analüüsidele. «Absoluutarvude pealt hinnanguid muutuste põhjuste kohta anda ei saa,» kommenteeris TAI vähiregistri juht Margit Mägi. 2021. aastal toimunud muutuste täpsemaks hindamiseks on oluline vähiregistri andmete detailne analüüs paikmete, vanuserühmade ja staadiumite lõikes. TAI avaldab iga-aastase vähiraporti 2024. aasta kevadel.