Tulevikus saab prinditud tablette, kus on koos mitu ravimit

Professor Karin Kogermann, Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja on seda meelt, et Karoliina Inno uurimistöö on oluline samm, mis avardab meie teadmisi 3D prinditud ravimite, nende disaini ja valmistamise kohta. «Käesolev uurimistöö on hetkel väga aktuaalne, kuna järjest enam otsitakse võimalusi ravimeid 3D printimise abil valmistada. Sel tehnoloogial on väga palju võimalusi ning üks oluline osa on, et saab valmistada personaalseid ravimeid lähtudes täpselt patsientide individuaalsetest vajadustest. Farmaatsia instituudis oleme seda tehnoloogiat juba pikemat aega uurinud, kaitstud on kaks doktoritööd, mitmed proviisoriõppe uurimistööd ning käimas on mitu selleteemalist doktoritööd. Seega, plaan on aktiivselt ravimite 3D printimist edasi uurida. Meil käib ka aktiivne koostöö eraettevõtete ja haiglaapteegiga, et alustada ravimite 3D printimist haiglaapteegis.»