Abivajajad jooksevad vähiravifondile tormi ning toetused purustavad rekordeid

«Fond on aasta lõpus erakordselt suure surve all. Seetõttu kutsume kõiki Eesti inimesi ja ettevõtjaid üles vähihaigeid annetuse läbi toetama,» ütles Vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu. «Meie poole pöördub iga päev mitu vähihaiget, kes on langenud Tervisekassa vihmavarju alt välja ning vajavad lootuse ja elu säilitamiseks ravimit, mida Tervisekassa ei rahasta. Oleme tänavu purustanud kõik numbrilised rekordid – enneolematusse kõrgusesse on kasvanud nii abivajajate hulk, kui ka ravideks kuluvad summad. Tänavu oleme saanud üle 300 abitaotluse ning fondi nõukogu on teinud rahastamisotsuseid enam kui 4,2 miljoni euro ulatuses.»