Teabe puudumine

Eesti poelettidele on saabumas järjest rohkem põnevaid välismaiseid maiustusi, mis on saavutanud noorte seas kuulsuse tänu TikToki või mõne populaarse sisulooja soovitusele. Võimalik, et nii mõnedki vanemad on oma lastelt kuulnud mõne eksklusiivse välismaise joogi või kommi nime ning käinud neid isegi poelettidelt otsimas. Jõuluootuse saabumisel varuvad päkapikud vaikselt kokku just seesuguseid välismaiseid maiustusi. Kas oled aga kunagi mõelnud, mida need välismaised müügihitid tegelikult sisaldavad? Kahjuks tuleb tõdeda, et pole tavatu, et isegi adekvaatse huvi korral ei ole võimalik sellise teabega tutvuda. Vajalik eestikeelne teave jäetakse pakenditele sageli lisamata, kuigi sellise kohustuse rikkumine võib olla karistatav muu hulgas ka väärteo korras, seejuures ei ole vastutajaks ainult tootja, vaid ka turustaja või jaekauplus.