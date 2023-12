Kuidas vältida paratsetamoolist tingitud maksakahjustust?

Paratsetamool ehk atsetaminofeen , kas võetuna üksi või koos teiste ravimitega, on üks kõige laialdasemalt kasutatavaid ravimeid maailmas. Seda müüakse geneeriliselt ja populaarse kaubamärgi Tylenol all ning see võib leevendada palavikku ja kerget kuni mõõdukat valu.

Uuringu autorite sõnul on suukaudne magneesiumi tarbimine potentsiaalselt ohutu ja efeketiivne strateegia CYP2E1 vahendatud ägeda maksapuudulikkuse ennetamiseks. Siiski on leiud peamiselt piiratud loomadega, seega ei ole tõestatud, et selline meetod võiks kaitsta ka inimesi. Lisaks on raskendavaks teguriks asjaolu, et inimesed on erinevad ning nende mikrobioomid võivad magneesiumile erinevalt reageerida.