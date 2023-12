Uuring: sclerosis multiplexi tõhus ravi vähendaks sotsiaalkulusid üle kahe miljoni euro aastas

«Tegemist on esimese analüüsiga, kus on teada kõik selle kindla diagnoosiga patsiendid Eestis ning ühtlasi ka kõik tänase süsteemiga kaasnevad kulud. Kulud on märkimisväärsed, kuna enam kui 70 protsendil sclerosis multiplexi (SM) patsientidest on välja kujunenud puue või töövõimekadu või mõlemad. Sealjuures ligi kolmandikul patsientidest tuvastati töövõimekadu ja enam kui 20 protsendil puue juba esimese aasta jooksul pärast diagnoosi saamist,» kirjeldas uuringu läbiviimist koordineerinud Roche Eesti arendusteenistuse juht Mart Vain.