HEA ELU TEEJUHT ⟩ Jõuluhaamer

Kestvusspordialadega tegelejatele on tuttav «haamri» mõiste. See on seisund, mis võib tabada sportlast keset tugevat pingutust, kui tahtejõuga paneks maratonirajal veel edasi, aga kuskil ajus öeldakse resoluutselt: tsurr! Keha on oma varud ammendanud, energia on nullis, pole jõudu liigutada, hall apaatia vajub peale. Nii keha kui vaim on tühjaks pigistatud ja keelduvad edasi pingutamast.