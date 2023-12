Ekspert selgitab, kuidas mõjub e-sigareti suits kõrvalseisjale

«Tavasigarettide tarvitamine on olnud aastaid langustrendis, suitsetajad teevad seda pigem omaette ja kõrvalseisjad hoiavad ebameeldivast suitsust eemale – riskidest ollakse üldiselt teadlikumad ja neid püütakse vähendada. Uued tubaka- ja nikotiinitooted on toonud aga uue olukorra ja e-sigareti kahjulikust mõjust teatakse palju vähem,» selgitab Tervise Arengu Instituudi (TAI) vanemspetsialist Tiina Kuusik. «Samal ajal on üha suurem tõenäosus, et e-sigareti aerosooli pahvak võib sind tabada külas või peol käies, tänaval või isegi kaubanduskeskuses. E-sigareti ehk veibi tarvitamine on kasvanud ja näeme, et seda tehakse ka kohtades, kus see on seaduse järgi keelatud. Piirangud on aga seatud just kõrvalseisjate kaitseks,» jätkab Kuusik.