Nende salmonelloosi sümptomite puhul tuleb arstile pöörduda

Salmonelloosi põhjustavad looduses laialt levinud Salmonella bakterid, mis elavad loomade seedetraktis, aga ka linnumunades, toorpiimas ja mujal loomsetes ning mitteloomset päritolu toiduainetes. Salmonella levib inimesele suu kaudu. Pesemata käed, pooltoores või toores lihatoodang, munad, toorpiim ning pesemata puu- ja köögiviljad on viisid, kuidas Salmonella suhu satub. Ristsaastumine tähendab seda, et kui kokata näiteks kana ja salatit, võib salatilehe peal olev bakter ka küpsetatud kana ära saastada. Riski suurendab seegi, kui kana ja salati hakkimiseks kasutatakse sama lõikelauda.

Salmonella on toidul märkamatu ega muuda toidu lõhna ja maitset. Samas ei levi ta õhu kaudu. Külmutamine teda ei hävita, küll aga kuumutamine üle 72 kraadi. Ehkki veetemperatuur on keemisel 100 kraadi, võib bakteri hävimises kindlad olla alles siis, kui muna on kõvaks keedetud. Salmonella levikut soodustavad ohtlikud lihatooted, mida pole piisavalt küpsetatud.