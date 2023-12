Astmahaigetele terendab tõhusam ravi

Astma all kannatab ligi 300 miljonit inimest maailmas, kellest viiel protsendil on raske vorm. Selle raske haiguse all kannatavad inimesed võitlevad igapäevaselt õhupuudusega, millega kaasnevad rinnus pingetunne, köha, paanika ja sagedased haiglavisiidid.

Raske astma korral peavad patsiendid kontrolli saavutamiseks kasutama kõrgetes annustes inhaleeritavaid steroide. Need ravimid vähendavad üldiselt kehas põletikku, vähendades seeläbi lima tootmist kopsudes.

Kuid kõrge steroidide tasemega kaasnevad ka kõikvõimalikud riskid, sealhulgas suurenenud diabeet, luumurrud, katarakt ja neerupealiste süsteemi pärssimine, mis aitab hormoonide kaudu reguleerida kõike alates ainevahetusest kuni stressini.

See tähendab, et kõrgete steroidide kasutamist raske astma ravi korral on vaidlustatud.

Ravi, mida uuriti neljanda faasi kliinilises uuringus ja mida rahastas AstraZeneca, toimib sihipärasemalt.

Benralizumab, mis on uuenduslik monoklanaalne antikehade ravi, aitab vältida raskeid astmahooge (ägenemisi) ja võib parandada teie hingamist. Samuti aitab see vähendada vere eosinofiilide arvu, mis on teatud tüüpi valged verelibled, mis aitavad kaasa astma tekkele.

Benralizumab on olnud nii tõhus, et uuringus, kus osales üle 200 patsiendi üle Euroopa, vähendas uskumatult 92 protsenti neist ohutult inhaleeritavate steroidide kasutamist, kusjuures enam kui 60 protsenti ei vajanud neid enam üldse.

«Üle poole taustaravimeid vähendanud patsientidest vastas kliinilise remissiooni määratlusele 48. nädalaks,» kirjutab Londoni Ülikooli Kuningliku kolledži immunobioloog David Jackson ja tema kolleegid oma artiklis.

Siiski hoiatavad teadlased, et need paljulubavad tulemused kehtivad ainult väga konkreetse astma tüübi korral. Nad testisid ainult benralizumabile hästi reageerivaid inimesi – need, kellel on raske eosinofiilne astma ja kes ei reageeri benralizumabile nii hästi, vajavad tõenäoliselt endiselt intensiivseid steroidravi.

Kõrgetest steroidide annustest tulenevate riskide tõttu soovitab Global Initiative for Asthma vähendada annuseid patsientidel, kes reageerivad immuunravile positiivselt.