Kas mobiilside võib muuta mehi viljatuks?

Teadlased on uurinud võimalikke põhjusi meeste viljatuse kohta, sealhulgas keskkonda, elustiili, ülekaalu või rasvumist, suitsetamist, alkoholi tarbimist ja psühholoogilist stressi. Ka mobiiltelefonid on olnud loetletud potentsiaalsete põhjustena, kuna need kiirgavad kehasse neelatavaid kõrge sagedusega (800–2200 MHz) elektromagnetilisi laineid.

Kliinilised katsetused rottidel või hiirtel viitavad sellele, et need lained võivad mõjutada sperma kvaliteeti ja põhjustada muutusi munandites.

Põhjus seisneb selles, et vaatlusuuringuid on tehtud harva ja neid on tehtud väikestes kohortgruppides, mille tulemused on suuresti vastuolulised.