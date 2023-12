Eestlaste kehvas tervises on süüdi tasakaalustamata toit, suitsetamine ja alkohol

Eesti inimeste keskmine oodatav eluiga on viimase viie aasta jooksul Euroopa Liidu keskmisega võrreldes tõusnud 7,5 aasta võrra, 71,1 aastalt 78,9 aastale. COVID-19 tõttu suurenes aga 2021. aastal liigsuremus, mille tõttu keskmine oodatav eluiga vähenes. Peamiseks enneaegse suremuse põhjuseks on endiselt südame-veresoonkonna haigused. Suur osa Eesti elanike halvas tervises on käitumuslikel riskiteguritel, sealhulgas tasakaalustamata toitumisel, suitsetamisel ja alkoholi tarvitamisel.

Ewout van Ginnekeni, Euroopa tervisesüsteemide ja -poliitikate vaatluskeskuse eksperdi, kes juhib tervisesüsteemide ülevaadete koostamist sõnul on tervena elada jäänud aastate pikendamiseks hädavajalik vähendada ebavõrdsust.

«Kõige enam kaotatakse Eestis tervena elada jäänud aastaid madalama sissetuleku ja haridustasemega inimeste seas,» ütles Ewout van Ginneken. Väiksema sissetulekuga inimesed kalduvad ka pigem vajalikust ravist loobuma kui omaosalus teenuse eest tasumisel on kõrge. Viimasel viiel aastal on valitsussektori kulude osakaal tervishoiu kogukuludes kasvanud ja tehtud on vajalikke reforme, et vähendada inimeste omaosalust ravimite ja hambaravi eest tasumisel, kuid inimeste omaosalus tervishoiuteenuste eest tasumisel on jätkuvalt kõrge (22%).