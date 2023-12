Digiloo veebileht kannab nüüd uut nime

«Kuna patsiendiportaal on tänaseks üle 15 aasta vana ning tekkinud on mõningane tehnoloogiline võlg, on uue portaali loomine vajalik, sest ligipääs terviseandmetele peab käima ajaga kaasas,» nentis TEHIKu terviseportaali projektijuht Kady Adamson.

Enne terviseportaali sisselogimist on inimesele kuvatud terviseedendusliku sisuga esileht, mis hakkab sisaldama erinevat tõenduspõhist tervisealast teavet. Terviseportaali sisenedes avaneb esmalt vaade «Minu töölaud», millel kuvatakse järgmised vastuvõtud, väljaostmata retseptid, viimase poole aasta uuringud, analüüsid ja vastuvõtud ning vaktsineerimise soovitused. Uue funktsioonina on inimestele kättesaadavaks tehtud «Minu tervise ajalugu», mille abil on võimalik detailselt filtreerida vastuvõtte, analüüse, uuringuid, vaktsineerimisi ning kiirabi, haiglaravi või operatsioonidega seotud infot. Lisandunud on väiksemaid täiendusi teenustes.