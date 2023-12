Eestis on suur hulk inimesi, kel on raua defitsiit. Raud on oluline eluks vajaliku hapniku sidumises hemoglobiinis ning aitab seega kaasa hapniku transpordile kopsudest kudedesse. Samuti on rauda vaja stressile ja haigustele vastupanuvõime tugevdamiseks ning väsimuse vähendamiseks. Inimorganismis on rauda vaja ka selleks, et D3-vitamiin eelvormist tekiks meie organismis vajatav lõppvorm – hormonaalse toimega kaltsitriool.