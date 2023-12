300 ainet ilma milleta inimesed sussid püsti viskavad

Pilt on illustreeriv.

Euroopa Komisjon avaldas oma esimese kriitiliste ravimite nimekirja, mille eesmärgiks on vältida ravimite puudust ning on ühtlasi olemasolevates meditsiiniseadustes suurimaks muudatuseks viimase kahe aastakümne jooksul. Arutelu on tekitanud mitmete osapoolte vahel intriige.