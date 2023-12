Apteeker kummutab müüte: kas sooja tee joomine ja sosistamine toob hääle tagasi?

Hääle kadumine põhjustab palju ebamugavust ning on suureks probleemiks inimestele, kes kasutavad häält oma igapäevatöö jaoks. Miks hääl vahel ootamatult kaob ning mida teha selleks, et see kiiresti naaseks, räägib BENU apteegi proviisor Kerli Valge-Rebane.