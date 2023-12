Uuest aastast rahastab tervisekassa perearstiabi enam kui 275 miljoni euro eest

Perearstiabi kättesaadavuse tagamiseks ja perearstimeeskonna rollide ümberjaotamiseks hakkab tervisekassa uuest aastast katsetame uusi teenusemudeleid. Üks esimesi lahendusi, mida tervisekassa piirkonnapõhiselt katsetama hakkab, on teistlaadi meeskond tervisekeskuses. Laiendatud meeskonnaga teenusmudelit hakatakse uuest aastast katsetama näiteks Tõrvas, kus seni on toimetanud kolme nimistuga eraldi kolm väikest meeskonda.

«Uuest aastast hakkab Tõrva perearsti nimistuid teenindama üks suur meeskond, kuhu kuulub perearst koos üldarstide, pereõdede ja kliiniliste assistentidega. Eesmärk on, et kolme nimistu keerulisemaid patsiente teenindaks perearst, lihtsamate tervisemurede korral saaksid patsiendid abi üldarstidelt. Tervisekeskuse meeskonnas on lisaks registraator, ämmaemand ja füsioterapeut,» selgitas tervisekassa perearstiabi teenusejuht Laura Johanna Tuisk.