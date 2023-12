«Positiivne on, et südamehaiguste ennetamiseks saab inimene ise palju teha. Kõige olulisem on mitte suitsetada ning teha vähemalt 30 minutit päevas trenni. See on absoluutne miinimum, mida peaksid järgima kõik, kuid lisaks on soovituslik teha veel kaks korda nädalas vastupidavustrenni,» utsitas Viigimaa tegudele.