Teadlane avaldab: mitu tassitäit kohvi on päevas ohutu juua

Missugune kofeiini kogus on ohutu?

200 ml filterkohvis on 100 mg kofeiini, 0,33 l energiajoogis ligi 200 mg. Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) andmetel on ohutu kofeiini tarbimine täiskasvanutel 400 mg ööpäevas ehk 200 mg korraga. Mida väiksem on kehakaal, seda vähem kofeiini saab päevas ohutult tarbida, seega võiks piirduda 300 mg kofeiiniga.

Tuntumad kofeiini allikad on kohv ja energiajoogid

Kohvil on pikk ajalugu. Kohv on pärit Etioopiast ja jõudis Euroopasse, täpsemalt Itaaliasse, Põhja Aafrikast 16. sajandil. Sealt levis kohv mujale Euroopasse. Kohvimajad rajati Lääne-Euroopas 17. sajandi lõpuks. 1852. aastaks sai Brasiiliast maailma suurim kohvitootja ja on sellest ajast alates seda staatust hoidnud.

Kõige rohkem joovad kohvi meie põhjanaabrid. Soomlane tarbib kohvi aastas 12 kg, ehk ligi neli tassi päevas. Soomele järgnevad Norra ja Island.

Esimene energiajook ilmus USA-s 1949. aastal., Euroopas aga 1987. aastal. Energiajookide populaarsus tõusis märgatavalt, kui turule ilmus 1997. aastal Red Bull. Energiajoogid on populaarsed just teistmeliste ja noorte täiskasvanute hulgas. EFSA uurimuse andmetel tarbis Euroopas energiajooke 18-65 aastaste hulgas 30 protsenti, 10-18 aastaste seas 68 protsenti ja 3-10 aastaste hulgas 18 protsenti. Mõnes riigis on energiajookide müük keelatud alla 18 aastastele noortele. Soomes soovitatakse energiajooke mitte müüa alla 15-aastastele noortele, kuid see on ainult soovitus ja mitte kõik poed ei järgi seda.