10 soovitust, kuidas planeerida tervist arvestav jõululaud

Pahatihi ei tahaks pärast jõulutralli võib-olla üldse mitu päeva süüa, sest ebamugavustunne kõhus on pidev, enesetunne raske ja loid. Võib tunduda, et jõulud ongi aeg, mil ülesöömine on paratamatu, kuid mõeldes jõuluõhtu ja- road põhjalikult läbi, on võimalus pühadest ka «kergemalt» läbi tulla.