Miks tabab mõnd inimest jõulude ajal meeolulangus ja kuidas sellest lõplikult vabaneda?

Üks tehnikatest, mida ma oma patsientidele soovitanud olen, on helisalvestise ehk grammofoni tehnika. Ma palun neil ette kujutada, et mälu on nagu arhiiv paljude kastidega, milles on erinevatest sündmustest ka helisalvestised. On olemas näiteks depressiivne kast. Ja jõuetuse kast. Aga on ka positiivsete emotsioonidega kastid. Ja nii kui hakkad kuulma seda sama plaati, et jõulud on sisutud ja rõõmutud, teadvusta, et oled nagu grammofoniplaadi kuulaja. Pane tähele, et sina ise ei ole need helid. Sina ei ole see plaat, vaid sina oled kuulaja. Ning kui jälle sama plaat käima läheb, tõsta see grammofoniplaadi nõel üles. Taba ära, et sul on võimekus nende helide kuulamist katkestada, kui ise soovid.