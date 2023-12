Pikka aega on otsitud vähihaigetele tõhusat ravi, sealhulgas unustades, et raske haigusega võib kaasneda ka sügav depressioon. Nüüd on teadlased tõestanud, et võluseentes leiduv psilotsübiin on selle jaoks parim raviviis, mis annab võrreldes teiste psühhiaatriliste ravimitega efektiivsemaid tulemusi.