Eksperdid selgitavad, milliste haiguste ravi muudab personaalmeditsiin tõhusamaks

Geenitest personaalse vähiriski tuvastamiseks

«Statistika järgi on Eestis igal kolmandal mehel ja igal neljandal naisel elu jooksul mingi pahaloomuline kasvaja. Kuigi viimaste aastate jooksul on vähiravi muutunud oluliselt efektiivsemaks, on tulemusliku ravi eelduseks kasvajate õigeaegne avastamine. Paraku jõuavad patsiendid tihti arsti juurde liiga hilja,» rääkis Eesti meditsiinitehnoloogia ettevõtte Antegenes tegevjuht dr Peeter Padrik. Ta tõdes, et riiklikult rakendatud sõeluuringud aitavad kaasa vähi varajasele avastamisele, ent on selge, et kõiki inimesi ei suudeta testida ning nii on kokku lepitud keskmine vanusepiir, millest alates inimesi sõeluuringutele kutsutakse. «Näiteks rinnavähi puhul on selleks vanuseks 50, ent 20 protsenti rinnavähi juhtudest diagnoositakse noorematel naistel. Seega oleks oluline täiendavalt skriinida inimesi individuaalsete riskide alusel tulenevalt nende geneetikast,» märkis dr Padrik.