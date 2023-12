Mida peaks viirushaiguste hooajal sisaldama väikelastega perede koduapteek?

Lisaks juhib proviisor tähelepanu, et viirushaigustega võideldes on väga oluline pakkuda lapsele piisavalt vedelikku ja jälgida, et ta jooks ja pissiks tavalisest rohkem, see see aitab organismi viirustest puhastada ning võidelda kõrge palaviku vastu.

Millal tuleks pöörduda arsti poole?

Teinekord võivad kergemad viiruslikud haigused muutuda bakteriaalseteks, mis on juba tõsisemad ja vajavad antibiootikumiravi. Arstile tasub helistada siis, kui haigus näib süvenevat või lisandub uusi sümptomeid. «Kui on kõrva- või muu valu, mis paratsetamooli või ibuprofeeni kasutamisel ei taandu ning laps nutab pidevalt, kõrge palavik, mis ei alane 48 tunni jooksul, püsiv oksendamine ja kõhulahtisus, joomisest keeldumine või uriini või mähkmete arvu vähenemine poole võrra,» loetleb proviisor juhtumeid, kus on vajalik arstiga konsulteerimine. Tema rõhutab, et viivitamatult tuleb kiirabi kutsuda juhul, kui lapsel tekivad hingamisraskused, tema nahk on kahvatu või kui laps on ebaharilikult loid.