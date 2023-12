Alkoholi segamine teatud ravimitega võib põhjustada kõrvaltoimeid, nagu iiveldus ja oksendamine, peavalud, unisus, minestamine või koordinatsiooni kaotus. See suurendab ka sisemiste verejooksude, südameprobleemide ja hingamisprobleemide tekkeriski. Alkoholiga reageerivate ravimite hulka kuuluvad teatud valuvaigistid, antidepressandid ja diabeediravimid. Lisaks veel ravimid, mis on mõeldud eesnäärme suurenemise, krampide, allergiate, infektsioonide ja külmetushaiguste, kolesterooli, vererõhu, kõrvetiste ja seedehäirete korral. Kindlasti tasub kontrollida ravimi infolehte, et selgitada välja, kuidas alkohol ravimi võtmisele mõjub.