Kolesterooli alandamiseks tuvastati üllatav võimalus

Uuringus teatasid teadlased, et vaktsiinid alandasid LDL-kolesterooli taset peaaegu sama tõhusalt kui kallis ravimite klass nimega PCSK9 inhibiitorid. Need süstitavad ravimid võtavad sihikule CSK9 valgu; see maksas toodetud molekul ringleb vereringes ja reguleerib ebasoodsalt LDL-kolesterooli metabolismi. Mida rohkem PCSK9 keha toodab, seda kõrgem on LDL-kolesterool, vahendab Eureka Alert.