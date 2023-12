Toidukesksetel tähtpäevadel, nagu jõulud, võivad vanemad, kelle lastel on toiduga seotud erivajadused, näiteks toiduvalikulisus või allergiad, kogeda nendel aegadel suurenenud stressi. Siiski on olemas mitmeid viise, kuidas need stressivabamalt üle elada.