Pilt on illustreeriv.

Pealtnäha süütu valuvaigisti, mida tuntakse geneerilise ravimi paratsetamooli nimetuse all, võib mõjutada sündimata lapse keelelist arengut. Teadlased selgitavad, millise raseduse trimestri jooksul on ravimi võtmine suurema ohuga ning millised on soovitused selle kasutamiseks.