HIV ravimid võivad leevendada ka seda piinarikast haigust

Hulgiskleroos on harvaesinev haigus, mille põhjused on peamiselt tuvastamata.

Hulgiskleroos, mis on kõige sagedasem noori inimesi tabav pea- ja seljaaju haigus, on üks raskema kuluga haigus, mille ägenevate vormide jaoks on olemas küll ravi, kuid ükski neist ei suuda peatada selle progresseerumist. Nüüd on teadlased leidnud viisi, kuidas rasket haigust teisel viisil leevendada.