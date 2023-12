Peaasi.ee vaimse tervise kohvikute võrgustik laienes

«Võrgustiku laienemine teeb alati rõõmu - järjest suuremal hulgal Eesti inimestest tekib võimalus minna oma muresid ja väljakutseid jagama ning nõu küsima. Kuressaare puhul on rõõm ka selles, et tegu on saarega, kust on keerulisem mõnda teise Eesti linna abi saama sõita,» rääkis Peaasi.ee projektijuht Sandra Liiv.

«Aastaga oleme korraldanud üle 70 kohviku ning pakkunud tuge või olnud olemas üle 200 inimese jaoks.Vaimse tervise kohvikute esimene aasta osutus edukamaks kui oskasime arvata. Väiksemates kohtades on alustamine olnud keerulisem, kuid tänaseks oleme saanud kõikides kohvikutes inimestele ikka päris rasketel hetkedel toeks olla,» võttis aasta kokku Sandra Liiv. Ta lisas: «Kõige suurem roll on selles muidugi vabatahtlikel, kes on julgenud end panna kuulaja roll, teadmata seejuures mis neid ees ootab. Kuidagi ette valmistada pole end ju võimalik - kas ootab ees muhe vestlus ja lugemismaterjalide soovitamine või elupäästev vestlus inimesega, kes päriselt kaalub elust lahkumist. See on päris suur vastutus, mida võtta ning selle eest oleme vabatahtlikele väga tänulikud ning püüame neile omalt poolt toetavat tugivõrku pakkuda.»