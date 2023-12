Aminotsüaniini molekule kasutatakse bioloogilise materjali pildistamisel sünteetiliste värvainetena. Neid kasutatakse väikestes annustes ka vähi tuvastamiseks, kuna need püsivad vees stabiilsena ja kinnituvad hästi rakkude pinnale.

Rice'i ülikooli, Texase A&M ülikooli ja Texase ülikooli uurimisrühm väidab, et uus lähenemine on märkimisväärne edasiminek, võrreldes varem välja töötatud vähki hävitava molekulaarmasinaga, mida nimetatakse «Feringa-tüüpi mootoriteks» ja mis võivad samuti purustada probleemsed rakud.