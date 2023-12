Nende toitude söömine või vältimine aitab menstruatsioonivalude korral

Valulikud perioodid on osade naiste puhul tavalised. Enam kui pooltel naistel on valud kuni kolm päeva kuus, tavaliselt tuikav valu või krambid alakõhus. Valude leevendamiseks on mitmeid võimalusi, nüüd on aga leitud, et ka teatud toitude söömine või vältimine võib aidata valulike menstruatsioonide korral, kirjutab MedicalXpress.