Kas südamehaigusega tohib talisuplust harrastada?

Süda töötab vees liikudes kiiremini kui maapeal olles ja mida külmem on vesi, seda rohkem peab süda töötama. Lihtsalt väga külma vette sisenemine võib põhjustada «külmšoki», mis võib kaasa tuua kiirema südame löögisageduse, kõrgema vererõhu ja õhupuuduse. Kuigi on vaja rohkem uuringuid külma vee mõjude kohta, teame, et see võib viia hüpotermiani ja suurendada stressihormoonide taset, suurendades ebanormaalsete südamerütmide (arütmiate) ja võimalik isegi südameseiskuse riski.

Chartered Physiotherapists in Cardiac Rehabilitation juhised soovitavad, et südamehaigustega inimeste jaoks on ohutu veetemperatuur vahemikus 26–33°C. Kuigi külmas vees ujumine ei pruugi sobida kõigile, ei tähenda see, et kui sul on südamehaigus, tuleks ujumine üldse ära jätta. Südamehaigusega peaks ujuma vaid siis, kui tunned end hästi ja viimasest söögikorrast on möödas vähemalt tund.