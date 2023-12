Eriarstiabis avanevad aasta algusest uued ravivõimalused

Oluliseks uuenduseks on ka EMO tasude mudeli nüüdisajastamine ja järelravi voodipäeva piirhinna tõstmine, mis aitavad paremini vastata kasvavatele vajadustele ja parandada järelravi kvaliteeti. Uued kompleksteenused üld- ja kohalikele haiglatele on mõeldud haiglate jätkusuutlikkuse toetamiseks, pakkudes neile stabiilsemat rahastust ja patsientidele jätkuvat kodulähedast arstiabi.

Tervisekassa raviteenuste osakonna peaspetsialisti Kadri Popilenkovi sõnul on 2024. aasta uuendused järjekordne samm tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamisel. «Meie eesmärk on rahastada parimaid võimalikke tõenduspõhiseid ravimeetodeid, mis kasutavad kaasaegseid tehnoloogiaid, aitamaks kaasa patsientide heaolu kasvule,» ütles Popilenkov.

Lisaks pikendatakse tingimusi vaimse tervise teenuste osutamiseks. Järgmisel aastal võivad psühhiaatria erialal töötavad õed kokkulepitud tingimustel jätkata vaimse tervise õe teenuste pakkumist ning kliinilise psühholoogi teenuseid võivad edasi osutada ka kutseta psühholoogid, kes on töötanud vähemalt viis aastat eriarstiabis psühholoogina. Need muudatused on suunatud vaimse tervise abi teenuste kättesaadavuse parandamisele.