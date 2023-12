Reader’s Digest portaal avaldab mõned kohad kehal, mida me ehk iga päev ei uuri, ent kus on samuti mõningane tõenäosus vähi tekkimiseks.

Küünte all. Kui seni hirmutati inimesi solaariumiga, mille kiirgus võib tekitada nahavähki, siis tegelikult mõjuvad justkui minisolaariumina ka UV-valgustid, mida kasutavad oma töös küünetehnikud. Otse küüntele vähivormi ei teki, kuid see võib areneda küüne all ja jääda seepärast mõneks ajaks märkamatuks. Samal põhjusel soovitavad arstid päevitamisel kanda päikesekaitsekreemi ka sõrme- ja varbaotstele ning võimalikult küünte lähedusse.