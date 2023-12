Teadlased eeldasid, et valdav osa leidjaid jätab raha endale, sest see oleks ratsionaalne käitumine – psühholoogid on ammu selgeks teinud, et inimene on eelkõige egoistlik, mitte altruistlik olend. Ennustus aga ei läinud täppi! Suurem osa rahakotte jõudis eksperimenteerijate kätte tagasi, ja mida suurem oli rahakotis summa, seda kindlamalt see alles oli!